Musea en beheerders monumenten blij met proef toelaten bezoekers

De Museumvereniging en de Nationale Monumentenorganisatie zijn blij dat er bij wijze van proef weer beperkt bezoekers mogen worden toegelaten de komende weken. Volgens de monumentenorganisatie kunnen de beheerders niet wachten tot het zover is. Op 9, 10 en 11 april mogen de monumenten een aantal negatief geteste bezoekers ontvangen als onderdeel van de pilot die is gestart door de overheid. Musea mogen op meerdere dagen in april open.