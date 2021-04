Speciale coronatestlocaties voor toegang tot evenement

Mensen met een toegangsbewijs voor bijvoorbeeld het museum of een theater kunnen een afspraak maken voor de sneltest op een daarvoor aangewezen locatie. De uitslag is er binnen een uur. Een negatief testbewijs van bijvoorbeeld de GGD-teststraat is niet geldig om toegang te krijgen tot het evenement en de uitslag van een thuistest ook niet.

Als de uitslag op de coronatest negatief is, dan komt er via de e-mail een code binnen die in de CoronaCheck-app kan worden gezet. Met die code kunnen mensen toegang krijgen tot een evenement of activiteit.