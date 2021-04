Keukenhof mag op testdagen 5000 bezoekers per dag ontvangen

Keukenhof mag op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 april beperkt open voor publiek. Er mogen dan 5000 bezoekers per dag naar binnen. Dit is onderdeel van het programma Testen voor Toegang van de overheid om Nederland weer geleidelijk te openen. Ook het weekend daarna zijn er testdagen. In mei komen mogelijk verdere versoepelingen.

"Wij zijn blij dat deze eerste stap gezet mag worden en we hopen later dit voorjaar alsnog meer bezoekers te kunnen ontvangen", aldus Keukenhof-directeur Bart Siemerink. "We laten graag zien dat mensen in Keukenhof veilig een wandeling kunnen maken. We hebben afgelopen weken overal gepleit voor onze openstelling en we zijn blij dat nu een aantal bezoekers kan genieten van het park. Keukenhof staat in volle bloei en iedereen wil graag zelf de bloemenpracht beleven."

Bezoekers moeten maximaal 40 uur voorafgaand aan hun bezoek getest worden. Dat kan alleen op een aantal vastgestelde testlocaties in het land. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Daarnaast kunnen bezoekers online een ticket voor Keukenhof met een vaste aankomsttijd kopen, via www.keukenhof.nl. Alle reguliere coronamaatregelen zijn van toepassing.