Iran: constructief overleg over herstellen van nucleair akkoord

Het internationaal topoverleg over het herstel van het nucleaire akkoord met Iran verloopt constructief. Dat meldt de Iraanse delegatie op de eerste dag van de beraadslagingen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen met de Verenigde Staten en andere belangrijke landen.

De eerste gespreksronde was tot dusver constructief, aldus de Iraanse hoofdonderhandelaar Abbas Araqchi tegen de Iraanse staatstelevisie. De delegatie blijft in Wenen en de onderhandelingen gaan vrijdag verder.

Eerder zei Araghchi dat Iran een aanbod van de VS had afgewezen. Washington wil ongeveer 1 miljard dollar aan Iraanse fondsen vrijgeven als de islamitische republiek de omstreden productie van verrijkt uranium opschort.

Economische sancties

In Wenen wordt geprobeerd het atoomakkoord uit 2015 te redden. Het Iraanse regime in Teheran sprak toen met de Verenigde Staten en andere landen af zijn nucleaire programma te beperken in ruil voor minder economische sancties. De Amerikaanse president Donald Trump haalde in 2018 een streep door die afspraken en legde weer strafmaatregelen op.

De huidige Amerikaanse president Joe Biden wil de deal nieuw leven inblazen, maar dat kost de nodige moeite. Washington en Teheran eisen van elkaar dat ze de eerste stap zetten. De Amerikanen willen dat Iran zich weer aan alle afspraken gaat houden, terwijl de Iraniërs eisen dat sancties worden opgeheven.

Tussenpersonen

De Amerikaanse en Iraanse diplomaten overleggen niet rechtstreeks met elkaar. Collega’s uit andere landen treden op als tussenpersonen. De VS maakten al duidelijk geen doorbraak te verwachten op de korte termijn.

De nucleaire deal moest het voor Iran lastiger maken om kernwapens te ontwikkelen, al heeft de islamitische republiek steeds volgehouden dat nooit van plan te zijn geweest. Trump vond dat het akkoord veel te weinig deed om de Iraanse nucleaire ambities te beteugelen.