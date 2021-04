OM eist 20 jaar voor moord op zwangere minnares Arnhem

Dat heeft de officier van justitie dinsdag geëist voor de rechtbank in Arnhem. De man wilde dat de vrouw abortus zou plegen op hun ongeboren kind. Dat weigerde zij. De teleurgestelde minnares maakte het vaderschap van de verdachte wereldkundig op Facebook, waarna dat nieuws zijn kinderen en zijn vrouw bereikte.

Vervolgens toog de man met een vuurwapen naar de flat. Daar beukte hij de deur in. Hij schoot vier keer op de vrouw, die zich op het balkon had verschanst. Twee schoten met minder ernstig letsel, een fataal schot van bovenaf door haar hoofd, en een kogel door haar bovenarm, borst en long.

Opwelling

H. zegt dat hij niet volgens een plan, maar in een opwelling schoot toen de vrouw na een ruzie dreigde zijn kinderen iets aan te doen. Dat deed hij met een wapen dat hij altijd op zak had, en niet speciaal had meegenomen, zegt hij. Hij zegt dat ze de maanden vooraf alleen seks hadden afgesproken, en geen liefdesrelatie hadden. Hij zou door de vrouw en figuren rondom de vrouw zijn afgeperst met het feit dat hij was vreemdgegaan.

De aanklager vindt dat dat nergens uit blijkt. De vrouw berichtte vriendinnen en de wijkagent dat ze bedreigd werd. Zijn gezin zag nooit een wapen bij hem. Volgens meeluisterende buren ging er geen ruzie aan de schoten vooraf.

Koelbloedige liquidatie

Tussen de schoten zaten lange pauzes tot 25 seconden, blijkt uit buurtcamera-geluid en het 112-gesprek. Samen met het schieten van bovenaf door haar hoofd, vindt de aanklager dat eerder een koelbloedige kalme liquidatie en geen doodslag in een opwelling.

De rechtbank doet uitspraak op 20 april.