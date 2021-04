Kaag meldde D66-kandidatuur Kamervoorzitterschap aan Rutte

D66-leider Sigrid Kaag meldde maandag aan demissionair premier Mark Rutte dat haar partijgenote Vera Bergkamp overwoog zich te kandideren voor het Kamervoorzitterschap. Zelf maakte Bergkamp haar kandidatuur pas dinsdagochtend bekend. Kaag gaf dit toe in een debat over de nieuwe informateur.

"Gisteren, toen ik de heer Rutte sprak, en dat was een persoonlijk gesprek, heb ik gezegd: oh ja, wij denken erover na Vera Bergkamp zich te laten kandideren", zei Kaag op vragen van PVV-leider Geert Wilders. "Ik heb het gemeld, zonder enige verwachting. Daar ben ik heel duidelijk over geweest." Kaag heeft tegen Rutte ook gezegd dat ze geen idee had of er genoeg steun was voor Bergkamp, die zelf toen nog officieel geen knoop had doorgehakt.

"Dat stinkt, want dat doe je niet in een persoonlijk gesprek. Dat riekt naar koehandel. U beïnvloedt hiermee de procedure. Anders had u wel netjes gewacht", zei Wilders in het debat. Volgens de oppositieleider zou Kaag de kandidatuur hebben gemeld om steun van de VVD te vragen. D66 diende donderdag namelijk een motie van afkeuring in tegen Rutte, die volgens Kaag het vertrouwen moet terugwinnen. "U bent kampioen framing", kaatste de D66-leider terug.

Geen enkele link

Maar ook PvdA-leider Lilianne Ploumen concludeerde "dat er tussen de twee winnaars van de verkiezingen gisteravond contact is geweest over wie Kamervoorzitter gaat worden." Haar partijgenote Khadija Arib is de huidige Kamervoorzitter, en zal opnieuw een gooi doen naar de voorzittershamer.

Volgens Kaag is "contact" niet de juiste term, omdat ze er naar eigen zeggen alleen melding van maakte. De D66-leider verzette zich tegen de opmerking van Ploumen: "Ik vind dit heel kwalijk. Ik houd dit verre van mij." Ook Rutte hekelde de "insinuatie" die Ploumen volgens hem "de Kamer in slingert". Er is "geen enkele link tussen dat gesprek en het Kamervoorzitterschap", zei hij.

Woensdag stemt de Kamer over haar nieuwe voorzitter. Naast Arib en Bergkamp, heeft ook prominent PVV-Kamerlid Martin Bosma zich gekandideerd. Individuele Kamerleden besluiten zelf over hun kandidatuur én over hun stem, die anoniem wordt uitgebracht. Maar de verkiezing van de nieuwe voorzitter is vaak tegelijkertijd een politieke strijd.