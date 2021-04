Honderden plekken gaan open, zoals Keukenhof, Artis en theaters

De Keukenhof in Lisse mag ook weer bezoekers ontvangen. Iedere dag mogen daar 5000 mensen heen, net als naar dierentuin Artis. Ook andere grote dierenparken zoals Blijdorp mogen tussen de 2000 en 4000 bezoekers per dag toelaten.

Veel musea en theaters mogen dagelijks enkele honderden gasten ontvangen. Zo mogen er 450 mensen naar Martiniplaza in Groningen en 600 naar het Nationale Opera & Ballet in Amsterdam.

Casino’s

Ook de casino’s mogen weer mensen binnenlaten. In de grootste casino’s zijn dat soms tot 1200 mensen, in kleinere speelhallen zijn dat er tientallen tot honderden.

Op 18 april kunnen 5000 mensen de bekerfinale op een groot scherm bekijken in de Johan Cruijff ArenA, de wedstrijd wordt in de Kuip gespeeld. In Arnhem zijn 3000 fans welkom in het stadion van Vitesse. Een week later zijn er fans toegestaan bij alle wedstrijden in de Eredivisie en in de Keuken Kampioen Divisie.



beeld rijksoverheid