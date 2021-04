Chipfondsen stuwen AEX naar nieuwe recordstand

Chipbedrijven hebben de AEX dinsdag naar een nieuwe recordhoogte geleid. De toeleverancier voor halfgeleiderindustrie Besi presenteerde opbeurende kwartaalcijfers en nam in zijn kielzog ASMI mee richting flinke winsten. Ook elders in Europa was het sentiment overwegend positief, mogelijk als reactie op een positief banenrapport uit de Verenigde Staten.

De AEX sloot uiteindelijk 0,7 procent hoger op 713,28 punten, waarmee het record van vorige week donderdag werd aangescherpt. De MidKap steeg 0,5 procent tot 1043,96 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 1,3 procent.

Besi werd 5,2 procent meer waard. Het kersverse lid van de AEX haalde in het eerste kwartaal voor een recordbedrag van 327 miljoen euro aan nieuwe orders binnen. Besi profiteerde vooral van de sterke vraag naar chips voor toepassingen rond de snelle 5G-technologie en van de autosector, die sinds de uitbraak van de pandemie kampt met een chiptekort. Branchegenoot ASMI won 3,7 procent.

Amerikaanse banenmarkt

Het algehele sentiment werd nog gestuwd door een optimistisch stemmend rapport over de Amerikaanse banenmarkt van vrijdag, zo leek het. Doordat de Europese beurzen van vrijdag tot en met maandag gesloten waren wegens Pasen, maakten ze nu een inhaalslag nadat op Wall Street maandag al records werden verbroken.

In de MidKap boog Air France-KLM een eerder verlies om in een winst van 1,6 procent. Brussel is onder voorwaarden akkoord met maximaal 4 miljard euro aan extra Franse staatssteun om Air France te redden. De eerdere Franse staatssteun van 3 miljard euro wordt omgezet in een obligatielening die kan worden omgeruild in aandelen. Ook mag Parijs voor maximaal 1 miljard euro aan nieuwe aandelen kopen die Air France-KLM in de markt wil zetten om geld op te halen.

Basic-Fit

Basic-Fit was een opvallende winnaar bij de middelgrote fondsen. De fitnessketen, die kampt met sluitingen wegens lockdowns in Europa, sloot 5 procent hoger. De Britse tak van de bank JPMorgan verkleinde zijn shortpositie, waarmee op een koersdaling van een aandeel wordt gespeculeerd, in de uitbater van sportscholen.

De euro was 1,1845 dollar waard, tegen 1,1772 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. Een vat Amerikaanse olie werd 3,3 procent duurder op 60,55 dollar. Brentolie klom 2,8 procent in prijs tot 63,89 dollar per vat.