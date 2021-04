Advies: 833 miljoen euro nodig voor digitale veiligheid

Het nieuwe kabinet zou nog eens 833 miljoen euro moeten uitgeven aan de digitale veiligheid van Nederland. Dat adviseert de Cyber Security Raad. Die wil ook dat de top van het komende kabinet zich ermee gaat bemoeien, want ‘de cyberweerbaarheid van ons land moet chefsache zijn”. Volgens de raad staan ‘onze digitale veiligheid en digitale autonomie’ onder druk. Het bedrag van 833 miljoen komt bovenop het geld dat de overheid nu al in cyberveiligheid steekt.

De Cyber Security Raad, die de overheid gevraagd en ongevraagd kan adviseren over digitale veiligheid, zegt dat er gaten zitten in de Nederlandse verdediging tegen zowel georganiseerde misdaad als tegen cyberspionnen. Die vormen ‘een permanente dreiging”.

De Raad adviseert om niet een minister voor Digitale Zaken te benoemen, zoals sommige politieke partijen willen, maar om meerdere betrokken ministers te laten samenwerken in een ‘onderraad”. Daarin zouden ze samen besluiten kunnen nemen. In die raad zouden bijvoorbeeld de ministers van Economische Zaken, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en Infrastructuur kunnen zitten, met de minister-president als voorzitter. ‘Wij zijn niet voor een enkele minister voor Digitale Zaken, omdat het in de praktijk niet kan werken. Digitaal zit in alle departementen, de hele samenleving digitaliseert. Je kunt in een onderraad ook mensen van buiten vragen om mee te praten”, aldus oud-minister Tineke Netelenbos, een van de leden van de Cyber Security Raad. Zulk overleg kan stroperig zijn, beaamt ze, ‘maar nu is het helemaal stroperig omdat iedereen zijn eigen gang gaat”.

Belangrijke rol

De raad wil ook dat ambtenaren van verschillende ministeries bij elkaar worden gebracht om de ministers in de onderraad te adviseren. Netelenbos: ‘Departementen hebben moeite met samenwerken. Door zo’n koepel worden ambtenaren gedwongen om samen te werken.’

In het advies schrijft de raad dat ruim 14 miljoen euro per jaar extra naar het Openbaar Ministerie zou moeten gaan. ‘De raad ziet enerzijds de belangrijke rol van het Openbaar Ministerie bij die bestrijding, en anderzijds dat er echt meer geld naar het OM moet om die rol met verve te vervullen”, zegt OM-topman Gerrit van der Burg in een reactie. Volgens Van der Burg moeten ‘criminele spelers’ ervan overtuigd raken dat ze gepakt kunnen worden, om de samenleving ‘echt cyberweerbaar’ te maken.