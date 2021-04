Staat moet miljarden meer bijlenen voor verlengde coronasteun

De Nederlandse staat moet 15,5 miljard euro meer lenen dan eerder werd geraamd. Dat komt vooral door de impact van de coronasteun op de overheidsbegroting. Nu de financiële hulpregelingen zijn verlengd en verruimd voor ondernemers die lijden onder de pandemie, is er ook een groter kastekort dat met leningen moet worden overbrugd.

Dit jaar moet de Nederlandse regering naar verwachting in totaal 110,6 miljard euro lenen, meldt het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën (DSTA). In januari ging deze instantie, die namens het ministerie van Financiën verantwoordelijk is voor het financieren van de staatsschuld, nog uit van een financieringsbehoefte van 95,1 miljard euro.

De regering kondigde wegens snel oplopende besmettingsaantallen in december een harde lockdown af, waardoor ook winkeliers gedwongen moesten sluiten en hard in hun financiën werden getroffen. Doordat de coronabeperkingen maar voortduren, verhoogde het demissionaire kabinet de afgelopen maanden onder andere de tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die veel omzet zijn verloren.