Politie toont beelden fataal schietincident in Amsterdam-West

In het tv-programma Opsporing Verzocht laat de politie dinsdagavond beelden zien van meerdere mannen die mogelijk betrokken waren bij een fataal schietincident in Amsterdam-West. De 29-jarige Roudile Paquay werd op 14 februari neergeschoten toen hij uit een auto stapte op het Van Limburg Stirumplein. Hij stierf ter plekke.

De politie vermoedt dat deze GGZ-medewerker vermoedelijk niet betrokken was bij het conflict, dat volgens de politie mogelijk in de relationele sfeer was. In de uitzending van het programma vertelt de weduwe van Paquay over de fatale dag. Eerder zijn in deze zaak al aanhoudingen verricht.

Verder is er ook aandacht voor de liquidatie van Martin van de Pol, alias Polletje, op 4 maart in Amsterdam. De politie toont beelden van de dader, waarop te zien is dat de schutter linkshandig is. De veroordeelde Ajax-hooligan werd voor de ogen van zijn 7-jarige dochter neergeschoten.