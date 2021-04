Burgemeesters herhalen wens om terrassen te openen

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben dinsdag opnieuw opgeroepen om de terrassen te openen. ‘Volgende week is de persconferentie van de premier en de minister van Volksgezondheid. Dan gaan we het hopelijk horen. 21 april zou de snelste optie zijn”, zegt burgemeester Jan van Zanen van Den Haag voorafgaand aan het beraad. Ook ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Veiligheid) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) schuiven aan bij de bijeenkomst van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s.

De openbare ruimte is volgens de burgemeesters schaars. Door terrassen te openen, maar ook andere plekken zoals de Hortus of Artis in Amsterdam, is de buitenruimte voor de bestuurders beter te handhaven.

Pieter Broertjes van Hilversum verwacht eerder dat begin mei maatregelen worden versoepeld. Volgens hem kan de samenleving ‘niet eeuwig’ op slot blijven, ook al zouden er nog een vierde of vijfde golf aan besmettingen aankomen. ‘Mensen gaan toch naar buiten als het mooi weer is, dan kunnen we het beter reguleren”, aldus Emile Roemer van Alkmaar. Antoin Scholten van Venlo plaatst hierbij wel een kanttekening. ‘Als Limburg open kan en Duitsland niet, dan hebben wij een probleem.’ Hij verwacht dan een enorme toeloop naar de Nederlandse terrassen.

De burgemeesters en de leden van het kabinet bespreken dinsdag opnieuw het versoepelen van het coronabeleid.