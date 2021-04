Adempauze op beurzen New York na verbreken records

De aandelenbeurzen in New York doen rustig aan na de nieuwe records die maandag werden behaald. Na het paasweekend waren beleggers opgetogen over een nieuw rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Nu is de blik gericht op nieuwe groeiramingen voor de wereldeconomie.

Het Internationaal Monetair Fonds is optimistischer over het herstel van de wereldeconomie na de klap van de coronacrisis vorig jaar. Het fonds gaat ervan uit dat de mondiale economie dit jaar met 6 procent zal groeien. In januari werd nog 5,5 procent groei voorspeld. Wel waarschuwde het IMF dat het groeitempo niet gelijk verdeeld zal zijn.

De Dow-Jonesindex, die maandag zijn hoogste stand bereikte, zakte in de eerste handelsminuten 0,2 procent terug tot 33.456 punten. De brede S&P 500 noteerde eveneens 0,2 procent onder zijn recordstand van een dag eerder en stond op 4.071 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in tot 13.692 punten.

ViacomCBS

ViacomCBS ging 1,6 procent omhoog, ondanks de grote hoeveelheden aandelen van het bedrijf die door CreditSuisse in de uitverkoop zijn gedaan wegens het debacle met investeringsfonds Archegos. Dat fonds kon dat door riskant beleggingsgedrag niet meer aan zijn financiële verplichtingen richting een aantal banken voldoen, waardoor de Zwitserse kredietverstrekker nu veel aandelen die in onderpand werden gegeven op de markt dumpt.

Belastingkenners verwachten dat vooral de technologiesector en farmaceuten worden geraakt door de belastingherziening van de Amerikaanse president Joe Biden. Desondanks bleven concerns als Amazon en Facebook en grote farmabedrijven als Johnson & Johnson en Merck relatief onbewogen.

De euro was 1,1838 dollar waard, tegenover 1,1772 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent duurder op 60,12 dollar. Brentolie klom 2,3 procent in prijs tot 63,53 dollar per vat.