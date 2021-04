IMF: vaccineren in ontwikkelingslanden blijft ver achter

In veel ontwikkelingslanden kan het nog tot eind 2022 duren voordat een groot deel van de bevolking is gevaccineerd tegen het coronavirus. Daarvoor waarschuwt hoofdeconoom Gita Gopinath van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ze roept overheden op om internationaal samen te werken, zodat vaccinatiecampagnes kunnen worden versneld.

Als je de bevolking van een land snel wil inenten, gaat het niet alleen om de productie en distributie door vaccinmakers. Gopinath zegt dat strenge controles op exporten ook vermeden zouden moeten worden. Daarnaast speelt mee dat in veel ontwikkelingslanden problemen zijn met de financiering van vaccinatiecampagnes.

Bekend is dat het soms grote bedrijven zijn die in dat soort landen het voortouw moeten nemen bij vaccinatiecampagnes. Anders dreigt het veel te lang te duren tot hun personeel een prik heeft gekregen en weer massaal op de werkvloer kan verschijnen.

Economisch herstel

Volgens het IMF is het tempo waarin landen hun bevolking tegen het coronavirus vaccineren erg belangrijk bij het economisch herstel. Wanneer iedereen is beschermd, kunnen immers allerlei beperkende maatregelen worden opgeheven. Vandaar dat de economische vooruitzichten voor de Verenigde Staten, dat erg snel is met vaccineren, de laatste tijd flink zijn verbeterd. Voor ontwikkelingslanden met lage lonen is het beeld in de voorbije maanden juist minder rooskleurig geworden. Voor deze landen heeft het IMF zijn ramingen wat naar beneden bijgesteld.

Natuurlijk spelen meerdere factoren een rol. De enorme opwaartse bijstelling van de Amerikaanse economie komt ook door het forse coronasteunpakket van president Joe Biden. Gopinath onderstreept in een toelichting op de nieuwe voorspellingen van het IMF ook het belang van maatregelen van overheden om hun economie een duw in de goede richting te geven. Zodra de gezondheidscrisis voorbij is, zal de aandacht volgens haar ook weer uit moeten gaan naar andere zaken. Ze denkt aan investeringen om klimaatverandering tegen te gaan en het verbeteren van digitale infrastructuur.

De nieuwe ramingen van het IMF zijn niettemin nog erg onzeker. Bijvoorbeeld een nieuwe, zeer schadelijke virusvariant zou de groei kunnen remmen. Dit laatste merkte IMF-topvrouw Kristalina Georgieva onlangs ook al op in een toespraak. Daarbij stelde de Bulgaarse dat het snelle herstel in sommige landen zomaar ook nog vervelende gevolgen zou kunnen hebben. Een sneller herstel van de Amerikaanse economie zou ook kunnen leiden tot een snelle stijging van de rentes, wat het aangaan van leningen minder aantrekkelijk zou maken en daardoor ongunstig kan uitpakken voor bijvoorbeeld veel opkomende en zich ontwikkelende economieën.