Schaakrubriek: Een clubspeler moet haar/zijn hoofd niet volstoppen met varianten van openingen en theoretische kennis

Deze maand gaat het Kandidatentoernooi in Jekaterinenburg weer verder. Het kan nog alle kanten op, ook voor onze landgenoot Giri. De eerste partij, in ronde 8 tegen Nepomniatchi, kon wel eens beslissend zijn.

Wesley So is niet bij de Kandidaten. Maar bij partijen met versneld tempo (die in coronatijd en online het klassieke schaak verdringen) is hij voor ieder een gevaarlijke tegenstander. Een partij uit het Opera Euro Rapid: So-Carlsen 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 (nog leuker is 4.b4, het zogenaamde Evansgambiet) 4..Pf6 5.d4 exd 6.e5 d5 7.Lb5 Pe4 8.cxd Lb6 9.Pc3 0-0 10.Le3 Lg4 11.h3 Lh5 zwakker zou zijn 11..Lxf3.12.Dc2 Lg6 een explosieve stelling. 13.Db3 Pe7 14.0-0 c6 15.Ld3 Pf5 een beetje druk in het centrum 16.Dc2 Pxc3 beter direct Pxe3 17.bxc Pxe3 18.fxe3 Lxd3 19.Dxd3 wit komt beter uit de opruiming 19..f6 20.c4 Lc7 beter dxe 21.cxd Dxd5 22.exf6 gxf (vervelend maar Txf6 23.e4 De6 24.e5 Th6 25.Pg5 Dd5 26.Tad1 ziet er ook ni..

