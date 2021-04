Rusland beboet TikTok vanwege oproepen tot protesten

TikTok heeft in Rusland een boete gekregen omdat het sociale medium er niet in is geslaagd berichten over verboden protesten te verwijderen. Het bedrijf moet daarom van de rechtbank in Moskou 2,6 miljoen Russische roebel (28.000 euro) betalen.

TikTok is niet het enige platform dat vanwege dit soort berichten in Rusland onder vuur ligt. Twitter kreeg vorige week nog drie boetes van in totaal 8,9 miljoen roebel (bijna 100.000 euro) opgelegd. Er lopen ook rechtszaken tegen Google, Facebook en Telegram. Die zouden eveneens verzuimd hebben illegale content te verwijderen.

De volgens Moskou illegale content op TikTok was gericht op tieners. Zij werden in filmpjes opgeroepen deel te nemen aan protesten waarmee steun werd geuit aan de gevangengezette oppositieleider en Kremlin-criticus Aleksej Navalni.

In januari beschuldigden Russische autoriteiten buitenlandse sociale media ervan zich te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van Rusland, omdat ze de berichten waarin werd opgeroepen tot steunacties aan Navalni niet verwijderden. In januari en februari werd in het land meerdere malen massaal gedemonstreerd voor de vrijlating van de politicus.