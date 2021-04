Formatie bekend terrein voor nestor Herman Tjeenk Willink

De inmiddels 79-jarige Tjeenk Willink, van huis uit een PvdA’er, staat op voldoende afstand van de huidige politiek. Dat was een harde voorwaarde van de Tweede Kamer na de twee gestopte verkenningskoppels die ook actief waren in het demissionaire kabinet en in de Eerste Kamer.

Tjeenk Willink heeft bovendien veel ervaring als informateur. Hij deed dat al in 1994 (Paars-1), 2010 (Rutte I) en in 2017 (Rutte III).

Boven de partijen

De geboren Amsterdammer studeerde rechten in Leiden en Parijs en is al sinds de jaren tachtig actief in het Haagse wereldje. Eerst als topambtenaar, later als lid en als voorzitter van de Eerste Kamer en van 1997 tot 2012 als vicevoorzitter van de Raad van State, ofwel ‘onderkoning’ van Nederland. Het staatshoofd is voorzitter van de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland en adviesorgaan van de regering voor wetgeving.

Hoewel de nieuwe informateur lid is van de PvdA, is bij hem van een uitgesproken sociaaldemocratisch profiel geen sprake. Tjeenk Willink is iemand die goed boven de partijen kan staan. Een éminence grise, iemand met gezag, een jurist naar wie geluisterd wordt. Iemand ook die met een droge grap in een pijnlijke situatie voor relativering kan zorgen. Die eigenschappen, en het feit dat hij al sinds 2012 niet meer actief is in de politiek, zullen hem van pas komen in zijn nieuwe functie waarin hij nogal wat politieke knopen zal moeten ontwarren.

Boek

Enkele jaren geleden schreef Tjeenk Willink nog een politiek boek, waarvoor hij in 2019 de PrinsjesBoekenprijs voor het beste politieke boek kreeg toegekend. In ‘Groter denken, kleiner doen’ roept Tjeenk Willink op tekenen van verwaarlozing en sluipende uitholling van de democratische rechtsorde onder ogen te zien, positie te kiezen, het debat aan te gaan en zelf grenzen te trekken.

De jury was onder de indruk van zijn aanpak van dit thema. ‘Tjeenk Willink heeft tijdens zijn lange, indrukwekkende politieke en bestuurlijke carrière steeds aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de democratische rechtsorde. Wat zijn boek zo indrukwekkend maakt, is hoe knap, treffend en indringend hij dat thema aan de orde stelt”, aldus juryvoorzitter Jan Schinkelshoek destijds.