Huisartsen platgebeld na vaccinatiepauze AstraZeneca

Huisartsen in het hele land zijn tijdens het paasweekeinde platgebeld door ongeruste mensen, na het overheidsbesluit om gedeeltelijk te stoppen met het coronavaccin van AstraZeneca. ‘Mensen zijn in verwarring. De 60-plussers willen bijvoorbeeld weten of zij het vaccin nog krijgen. Anderen willen weten of het vaccinatieprogramma verder gaat. Niet alle vragen kunnen we beantwoorden, we wachten zelf ook op antwoorden”, laat een woordvoerster van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) weten na een bericht van de regionale zender Omroep West.