Opnieuw wasbeer aangetroffen in Brabantse Vught

In het Brabantse Vught is opnieuw een wasbeer aangetroffen. Een woordvoerder van de Stichting AAP bevestigt berichtgeving hierover door Omroep Brabant.

De wasbeer werd door een man aangetroffen in een kippenhok op zijn terrein. Het dier zou een van de kippen hebben gedood.

Volgens Omroep Brabant is het dier inmiddels gevangen door de dierenambulance, die hem naar een tijdelijke opvang in Schaijk zou hebben gebracht. Afgelopen zondag werd een andere wasbeer verdoofd en gevangengenomen. Dat dier is opgevangen door Stichting AAP.

Opvang

Of deze wasbeer ook naar Stichting AAP gaat, is nog niet duidelijk. ‘We zitten aardig vol, maar we maken graag een plekje voor het dier vrij. Zeker als we daarmee afschieten kunnen voorkomen”, aldus een woordvoerder.

De stichting vermoedt dat de wasbeer die al wordt opgevangen een huisdier was. ‘Het is een vrij tam dier, wat daarop wijst”, aldus de zegsman. Hij vindt het opmerkelijk dat er opnieuw in Vught een wasbeer is aangetroffen. ‘Het kan erop wijzen dat ook dit een huisdier was, dat samen met de andere wasbeer ontsnapt is of vrijgelaten.’

Vangen

Wasberen hebben vlijmscherpe tanden en klauwen. Stichting AAP ontraadt mensen dan ook deze dieren zelf te vangen. Ook kunnen wasberen een bepaalde spoelworm bij zich dragen, een parasiet waar mensen ziek van kunnen worden.

Wasberen die soms opduiken in Limburg en Noord-Brabant zijn vaak weggelopen of losgelaten huisdieren. Ook kan het zijn dat ze afkomstig zijn van een kleine populatie die leeft in Limburg, afstammelingen van wasberen die uit een dierenpark ontsnapt zijn, aldus de woordvoerder van Stichting AAP.

In buurland Duitsland leeft een hele grote populatie wasberen.