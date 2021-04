Tweede Kamer wil Herman Tjeenk Willink als informateur

Na de verkiezingen zijn door de Kamer verkenners aangesteld, maar dat liep op een fiasco uit. Vorige week donderdag besloot de Kamer na een urenlang debat dat het vertrouwen hersteld moet worden en dat dat het beste kan gebeuren door een "een gezaghebbende, onafhankelijke informateur met een grotere afstand tot de actuele politiek en de partijen".

De minister van Staat, oud-voorzitter van de Eerste Kamer en voormalig vicepresident van de Raad van State heeft veel ervaring als informateur. De in 1942 in Amsterdam geboren Tjeenk Willink bekleedde die functie bij de vorming van de kabinetten Paars I, Rutte I en Rutte III. Hij is sinds 2012 niet meer actief in de politiek.

Staat van dienst

Volgens SP-leider Marijnissen heeft Tjeenk Willink een "goede staat van dienst, zeker als het gaat om de rechtsstaat". Het herstellen van vertrouwen in de overheid en die rechtstaat is volgens haar de belangrijkste taak van het nieuwe kabinet.

Thierry Baudet (FVD) vindt de keuze voor Tjeenk Willink "een brevet van onvermogen". Hij vindt dat de Kamer zichzelf hiermee " niet serieus" neemt. Hij pleit voor een zakenkabinet en anders een centrumrechts kabinet. PVV-leider Geert Wilders is ook geen voorstander van Tjeenk Willink als informateur, maar hij legt zich erbij neer, omdat andere partijen hun steun voor hem wel hebben uitgesproken.