‘EU blokkeerde export 3 miljoen coronavaccins naar Australië’

De Australische regering ligt in eigen land onder vuur omdat het vaccineren volgens critici veel te traag verloopt. De autoriteiten hebben volgens lokale media tot dusver ruim 854.000 doses van de vaccins van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca toegediend, fors minder dan gepland. De autoriteiten hadden eerder de verwachting uitgesproken dat de teller eind maart op 4 miljoen prikken zou staan.

Premier Scott Morrison wees dinsdag met een beschuldigende vinger naar het buitenland. ‘Begin januari hadden we nog verwacht dat we de 3,1 miljoen vaccins zouden ontvangen. Die zijn niet geleverd aan Australië”, zei hij tegen de pers. Minister van Landbouw David Littleproud zei eerder al dat zijn land nog 3 miljoen vaccins tegoed heeft van de EU.

Italiaanse blokkade

Australië had voorheen alleen geklaagd over een blokkade van 250.000 AstraZeneca-vaccins in Italië. De EU heeft nog niet bevestigd dat inmiddels al 3 miljoen vaccins zijn tegengehouden. In Europa bestaat frustratie omdat AstraZeneca minder levert dan afgesproken. Brussel scherpte vorige maand de exportregels voor coronavaccins aan.

Australië behoort tot de westerse landen die de coronacrisis relatief het beste hebben doorstaan. De 25 miljoen inwoners tellende eilandstaat heeft ruim 900 sterfgevallen toegeschreven aan het virus, fors minder dan het kleinere Nederland. Daar staat het officiële dodental op ruim 16.000.