Amsterdamse Hermitage begint inzamelactie met lawaai

Met lawaai en zwaailichten is bij museum De Hermitage in Amsterdam op het symbolische tijdstip vijf voor twaalf de actieweek begonnen voor de campagne Houd de Hermitage open. Het museum vraagt de komende dagen extra aandacht voor de geefcampagne, die eind vorige maand begon. Doel hiervan is geld in te zamelen om het museum door de coronacrisis heen te slepen.