AEX scherpt record aan dankzij chipbedrijven Besi en ASMI

De stemming op de Europese markten werd daarnaast gesteund door het sterke Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag en beter dan verwachte groeicijfers van de Chinese dienstensector. De hoofdindex op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 0,7 procent tot 713,63 punten en tikte op 717,69 punten de hoogste koers ooit aan. Ook de Duitse DAX scherpte het record verder aan en kreeg er 1 procent bij. De MidKap klom 1 procent tot 1048,84 punten onder aanvoering van fitnessketen Basic-Fit (plus 4 procent). Parijs en Londen stegen tot 1,3 procent.

Besi (plus 3,9 procent) was koploper bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. Het chipbedrijf haalde in het eerste kwartaal voor een recordbedrag van 327 miljoen euro aan nieuwe orders binnen. Besi profiteerde vooral van de sterke vraag naar chips voor toepassingen rond de snelle 5G-technologie en van de autosector, die sinds de uitbraak van de pandemie kampt met een chiptekort. ASMI liftte mee op het goede nieuws van zijn branchegenoot en won 3,5 procent. Techinvesteerder Prosus sloot de rij met een min van 1,5 procent.

MidKap

In de MidKap daalde Air France-KLM 0,7 procent. Brussel is onder voorwaarden akkoord met maximaal 4 miljard euro aan extra Franse staatssteun om Air France te redden. Onder de overeenkomst wordt de eerdere Franse staatssteun van 3 miljard euro omgezet in een obligatielening die kan worden omgeruild in aandelen. Ook mag Parijs voor maximaal 1 miljard euro aan nieuwe aandelen kopen die Air France-KLM in de markt wil zetten om geld op te halen. De Nederlandse overheid, die een belang van 14 procent heeft in Air France-KLM, zal geen aandelen bijkopen en bekijkt nog de opties voor KLM.

Credit Suisse won 0,5 procent in Zürich. Verschillende topbestuurders van de Zwitserse bank stappen op vanwege het beursschandaal rond het Amerikaanse investeringsfonds Archegos, een klant van Credit Suisse. De bank vreest een financiële klap van 4,7 miljard dollar door het schandaal en en verlaagt het dividend.

De euro stond op 1,1812 dollar, tegen 1,1772 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent duurder op 59,95 dollar. Brentolie klom 2,1 procent in prijs tot 63,48 dollar per vat.