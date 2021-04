Netanyahu mag nieuwe regering proberen te vormen

De Likud-partij van Netanyahu werd bij de verkiezingen van 23 maart de grootste, maar is met een kwart van de zetels in het parlement afhankelijk van bondgenoten. De vorming van een coalitie zal naar verwachting zeer moeizaam verlopen omdat er geen duidelijke meerderheid is.

President Reuven Rivlin denkt dat geen enkele kandidaat ‘een realistische kans’ heeft op een meerderheid in het parlement, maar moet volgens de wet iemand voordragen. Hij heeft na gesprekken met de partijleiders gekozen voor Netanyahu, omdat de meeste parlementariërs de voorkeur voor hem hebben uitgesproken. Op basis daarvan denkt Rivlin dat de demissionair premier van iedereen de grootste kans op slagen heeft.

Indien het niet lukt om een nieuwe regering te vormen moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. In dat geval moeten inwoners van Israël voor de vijfde keer in korte tijd naar de stembus. De parlementsverkiezingen van vorige maand waren al de vierde in slechts twee jaar tijd.