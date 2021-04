Slachtoffers toeslagenaffaire sturen brandbrief naar Tweede Kamer

Slachtoffers van de toeslagenaffaire hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. In de brief eisen ze dat VVD-leider Mark Rutte opstapt. Daarnaast willen ze dat oplossing van de toeslagenaffaire een centrale rol krijgt in de formatie.

Rutte overleefde donderdag met moeite een Kamerdebat over wie er tijdens de mislukte verkenning gesproken had over de positie van kritisch CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Uiteindelijk gaf Rutte toe dat hij over Omtzigt had gepraat, maar dat hij het was vergeten. De oppositie diende een motie van wantrouwen in. Zijn beoogde coalitiepartners D66 en CDA kwamen met een motie van afkeuring, die door de hele Kamer behalve de VVD werd gesteund.

Omtzigt was begin dit jaar kritisch op het kabinet over de compensatie van de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Volgens hem gaat die te langzaam: slechts 2 procent van de slachtoffers heeft na ruim een jaar financiële hulp van de regering gekregen, zei hij in een debat.

Te weinig verantwoordelijheid

De gedupeerden vinden dat de grootste partijen te weinig verantwoordelijkheid nemen voor de affaire. ‘Rutte moet opstappen, maar dat is niet genoeg. Wij hebben na afgelopen week weinig vertrouwen in de VVD, CDA en D66. De partijen sturen aan op het monddood maken van parlementariërs als Omtzigt”, schrijven ze.

De CDA’er speelde vorig jaar een centrale rol in het blootleggen van de toeslagenaffaire. Tienduizenden mensen werden onevenredig hard aangepakt en ten onrechte aangemerkt als fraudeur door de belastingdienst, vaak met rampzalige gevolgen voor hun persoonlijke leven. Ook bleek er strenger te worden gecontroleerd bij mensen met een dubbel paspoort.