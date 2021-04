Stormloop op Belgische reservelijst voor coronavaccinatie

Er zijn zoveel mensen in België die in aanmerking willen komen voor een overgeschoten coronavaccin, dat een nieuwe reservelijst de toeloop nauwelijks aankan. De website van het reservesysteem ging dinsdag open, maar was de eerste uren soms niet toegankelijk.

De lijst moet voorkomen dat er vaccins verloren gaan. De vaccinatiecentra houden de bederfelijke vaccins nu soms over als mensen niet komen opdagen. Wie in België woont en er is ingeschreven kan zich erop laten zetten, ook ‘Nederbelgen’ dus. Dat zijn er, zeker in de grensstreek en in Brussel, heel wat.

De reservelijst is geen sluiproute voor bijvoorbeeld twintigers om ouderen in te halen. Ook reserves worden pas uitgenodigd als hun leeftijdsgroep aan de beurt is voor een prik. En de vaccinatiecentra doen mogelijk voorlopig nog niet vaak een beroep op de nieuwe landelijke lijst. Veel centra hebben ook eigen lokale reservelijsten, waarschuwt de werkgroep die de Belgische inentingscampagne leidt.

Half uur

Mensen kunnen op een speciale website aangeven wanneer ze bereikbaar en beschikbaar zijn. Wie daarna een tekstbericht krijgt met een uitnodiging, moet binnen een half uur bevestigen dat hij of zij die aanneemt. Anders mag een andere persoon op de reservelijst een prik komen halen.

In België hebben inmiddels 1,5 miljoen mensen een eerste dosis gekregen van een coronavaccin.