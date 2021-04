Jordanië verbiedt berichtgeving over onderzoek naar ex-kroonprins

Jordaanse media mogen niet langer publiceren over de zaak rond de voormalig kroonprins Hamza bin Hussein. Dat heeft de procureur-generaal in de Jordaanse hoofdstad Amman bepaald. De halfbroer van koning Abdullah wordt door de regering beschuldigd van samenzwering om de veiligheid van het land te destabiliseren.

De officier van justitie meldt dat de publicatie van ‘alles wat met dit onderzoek te maken heeft’ in dit stadium van het lopende onderzoek is verboden. Het verbod geldt ook voor sociale media en beelden met betrekking tot de zaak.

In het onderzoek zijn tot dusver bekend zeker zestien arrestaties verricht. De 41-jarige prins zou met hen en buitenlandse partijen hebben samengewerkt om de veiligheid in Jordanië te ondermijnen.

Ontkenning

Hamza ontkent betrokken te zijn bij een samenzwering tegen de koning en wordt daarin gesteund door de voormalige koningin Noor, de moeder van zowel Hamza als Abdullah. De weduwe van koning Hussein zegt dat er sprake is van laster.

Hamza beloofde maandag, nadat hij door de veiligheidsdiensten was gehoord en twee dagen na het begin van zijn huisarrest, trouw aan de koning en de grondwet. In een verklaring die door het koningshuis naar buiten werd gebracht, zei hij ‘altijd steun en toeverlaat te zullen zijn voor zijne majesteit de koning en zijn kroonprins”.

Kritiek

De prins uitte kort daarvoor nog kritiek op de manier waarop het land wordt bestuurd. Volgens hem zijn de leiders van het land corrupt en vinden ze hun eigen belangen belangrijker dan die van het publiek.

Hamza was de eerste in lijn van troonopvolging, totdat koning Abdullah hem die positie in 2004 afnam. De koning benoemde later zijn oudste zoon tot kroonprins.