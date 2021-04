‘Belastingplan VS raakt vooral farmaceuten en techsector’

Het belastingplan dat de Amerikaanse president Joe Biden vorige week uiteenzette zal met name farmaceutische bedrijven en de technologiesector raken. Volgens belastingkenners zal het voor de Verenigde Staten ook nog een hele uitdaging worden om het omzeilen van belastingen via achterdeurtjes te minimaliseren.

De regering-Biden wil onder andere de belastinginkomsten uit overzeese activiteiten verhogen. Met de extra inkomsten moet een deel van het omvangrijke steunpakket voor de infrastructuur van dik 2000 miljard dollar worden betaald. Biden pleit bijvoorbeeld voor een minimumbelasting van 21 procent op buitenlandse winsten en een minimumheffing van 15 procent op winsten die op jaarrekeningen worden vermeld.

De extra belastinglast beperkt bedrijven bij het vrijmaken van kredieten voor onderzoek- en ontwikkelingsafdelingen. Ook het betalen van werknemers in aandelen kan hierdoor worden geraakt.

Intellectuele eigendommen

Veel van de meest waardevolle activa van farmaceutische ondernemingen en technologiebedrijven zijn intellectuele eigendommen, zoals patenten en algoritmen. Deze immateriële activa maken het voor de bedrijven makkelijker om hun wereldwijde activiteiten zo in te richten, dat de belastingkosten tot een minimum beperkt blijven. Sectoren zoals de detailhandel of de landbouw hebben veel fysieke activa die niet gemakkelijk kunnen worden overgebracht naar landen met lagere belastingen.

Bidens voorganger Donald Trump kwam in 2017 al met een herziening van het belastingstelsel. Daardoor gingen Amerikaanse bedrijven al meer belastingen betalen in de VS. Daarvoor gold een regime waarbij bedrijven voor onbepaalde tijd het betalen van belastingen op buitenlandse winsten konden uitstellen, zolang ze dat geld niet terugbrachten naar de VS.

Als het plan van Biden in werking treedt moet het de mogelijkheden voor belastingontwijking over de hele wereld minimaliseren. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zei eerder dat de regering voorstander is van een wereldwijde minimumbelasting die een einde zal maken aan een ‘race naar de bodem”. De onderhandelingen over een dergelijk akkoord duren echter al jaren.