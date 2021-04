Politie grendelt gevangenis Navalni af in aanloop naar protest

Agenten hebben dinsdagochtend een controlepost geopend voor de poort van het complex in Pokrov. De politie blokkeerde daarnaast de weg met een metalen barricade. De parkeerplaats mag alleen nog worden gebruikt door medewerkers van de gevangenis. Personeelsleden en journalisten moeten zich ook legitimeren.

Een Russische krant berichtte maandag dat Navalni was overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis. Hij had een hoge temperatuur en een vervelende hoest en zou ook zijn getest op het coronavirus. De 44-jarige Kremlincriticus had eerder al geklaagd over rug- en beenklachten en ging in hongerstaking omdat hij geen goede medische zorg zou krijgen.

Aanhangers van Navalni eisen onder meer dat hij een zelf een arts mag uitzoeken. Een betoger bij de gevangenis vertelde dat ze is gekomen om solidariteit te tonen. ‘Ik geloof dat hij onschuldig is, ik sta helemaal aan zijn kant”, vertelde ze. ‘Om de een of andere reden belanden de mensen die echt iets kunnen betekenen voor dit land in de gevangenis.’