Ook dinsdag winterse buien met hagel en sneeuw

Arctische lucht voert vanuit het noorden opnieuw zeer koude lucht aan, zelfs nog iets kouder dan maandag. De winterse buien worden wel afgewisseld met opklaringen en wanneer de zon zich laat zien kan het kwik oplopen tot een graad of 5. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.

Ook in de avond en nacht vallen er buien. In de oostelijke helft van het land valt de neerslag waarschijnlijk in de vorm van sneeuw en kan tijdelijk een sneeuwdek tot lokaal 4 centimeter ontstaan. In het westen valt regen en natte sneeuw. De wind neemt verder toe, aan zee tot hard of stormachtig met zware windstoten tot 100 kilometer per uur. In het Waddengebied en aan de noordwestkust kan het mogelijk ook even stormen.

Regen en wind

Woensdag staan opnieuw buien op het programma, maar tot sneeuw zal het vermoedelijk niet komen. De aangevoerde lucht is minder koud en het zal vooral gaan regenen. De wind is aan zee nog steeds krachtig tot hard en de temperaturen lopen tussen de buien door op tot 6 of 7 graden. Tegen de avond nemen de wind en buien af en daarmee lijkt het winterse weer woensdagavond ten einde te komen.

Donderdag wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het droog, bij temperaturen tussen 7 en 10 graden.