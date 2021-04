Crisis zadelt Air France-KLM weer op met rode cijfers

Air France-KLM blijft last houden van de coronacrisis. Het operationele verlies in het eerste kwartaal komt naar verwachting uit op 1,3 miljard euro. Vooral de derde coronagolf en de beperkingen die bepaalde landen opleggen aan het luchtverkeer zitten de onderneming dwars.

Air France-KLM kwam met voorlopige cijfers omdat het ook een akkoord bereikte met de Europese Commissie over extra financiële steun voor Air France om door de crisis te komen. Volgens de maatschappij waren de resultaten iets beter dan voorzien, ook omdat het Air France-KLM lukte om de kosten verder omlaag te krijgen.

In de komende maanden, en in het bijzonder aan het begin van de zomer, verwacht Air France-KLM een aanzienlijk herstel van de vraag naar vliegreizen. Daarbij gaat de onderneming ervan uit dat de positieve effecten van de versnelde vaccinatiecampagnes in verschillende landen kunnen leiden tot minder strenge beperkingen op het passagiersvervoer in die landen.