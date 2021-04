Ziekenhuis in Tilburg start proef tegen verspilling medicijnen

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg begint dinsdag aan een proef om te kijken of verspilling van dure medicijnen kan worden tegengegaan. Patiënten krijgen een speciale kluis van ongeveer 1,5 kilogram mee waar de medicijnen op de juiste temperatuur in worden bewaard. Als een patiënt een pil nodig heeft, kan ie op een knop drukken en dan komt er een pil uit.

De proef wordt gedaan met het kankermedicijn lenalidomide, dat 6000 euro per kuur van 21 pillen kost. Het ziekenhuis doet de proef onder meer in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ. Als een kuur wordt afgebroken, door bijvoorbeeld overlijden of een overstap naar een ander medicijn, dan worden alle pillen nu nog weggegooid. Door de pillen in deze speciale kluis te bewaren, kunnen de medicijnen als ze niet meer nodig zijn worden teruggebracht naar een apotheek.

Momenteel wordt volgens VGZ jaarlijks ongeveer voor 100 miljoen euro aan pillen weggegooid, omdat ze niet meer gebruikt hoeven te worden. Door de duurste medicijnen in een speciale kluis te bewaren, moet dat worden voorkomen. Het bedrijf Remediz ontwikkelde het apparaat. ‘Dit is in feite een verlengstuk van de apotheek”, aldus een van de oprichters van het bedrijf, Hans van Rooij.