Hof doet uitspraak in overnameruzie rond moederbedrijf Pearle

GrandVision, bekend van optiekketen Pearle, en het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica krijgen dinsdag te horen wat het gerechtshof in Amsterdam vindt van hun gebakkelei. GrandVision wordt overgenomen door het concern achter onder meer zonnebrillenmerk Ray-Ban, maar verzet zich tegen de eis van de koper om die alvast inzage te geven in bepaalde vertrouwelijke documenten.

Sinds EssilorLuxottica in de zomer van 2019 zo’n 7,3 miljard euro neertelde voor GrandVision, zijn de verhoudingen tussen de twee ondernemingen aanzienlijk bekoeld. Tijdens de coronacrisis moest GrandVision veel winkels tijdelijk sluiten en paste het zijn bedrijfsvoering daarop aan. EssilorLuxottica claimde dat het daarmee de afspraken rond de overname schond en eiste meer informatie.

In Nederland kreeg de koper bij een lagere rechter geen gelijk, maar er was ook een zaak in Zwitserland. Kenners vermoeden dat EssilorLuxottica de prijs voor de overname omlaag wil krijgen, al zeiden ingewijden eind vorig jaar dat het bedrijf ook denkt aan het afzien van de deal. In dat geval krijgt GrandVision een bedrag van 400 miljoen euro van de beoogde partner.

Onlangs is de Europese Commissie alvast akkoord gegaan met de overname. Maar dan moet GrandVision om concurrentiebezwaren weg te nemen wel brillenketen Eye Wish en winkels in België en Italië afstoten. In Nederland zullen 142 filialen van Eye Wish verkocht worden samen met de merknaam. GrandVision gaf na de goedkeuring uit Brussel aan nog steeds achter de overname te staan, maar EssilorLuxottica stelde dat het doorgaan van de overname nog afhing van de lopende geschillen.