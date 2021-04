Voor het eerst in weken geen stijging van aantal coronagevallen

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar het aantal nieuwe coronagevallen schiet voor het eerst in weken niet omhoog. Het blijft ongeveer gelijk aan vorige week, en misschien daalt het aantal zelfs. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk minder dan 50.000 mensen positief getest, iets minder dan de week ervoor. Die afvlakking kan te maken hebben met Goede Vrijdag en Pasen, maar ook in de dagen ervoor was de verandering te zien.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal. Vorige week meldde het instituut dat het in een week tijd 51.866 nieuwe gevallen had geregistreerd. Dat was zo’n 13 procent meer dan de week ervoor, en het hoogste weekcijfer sinds begin januari. Gemiddeld kwam het neer op 7409 meldingen per dag.

In de zes dagen na die update zijn 42.636 besmettingen aan het licht gekomen. Dat zijn gemiddeld 7106 gevallen per dag.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1578, van wie 317 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 171). Het reproductiegetal staat momenteel op 1,06. Dat betekent dat het virus zich langzaam nog uitbreidt.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen tot nu toe zijn gevaccineerd. Vorige week stond de teller op bijna 1,7 miljoen gevaccineerde mensen. Van hen hadden meer dan 690.000 mensen ook al de tweede dosis gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus. In de afgelopen week is de inenting met het vaccin van AstraZeneca grotendeels gepauzeerd. Het is de tweede prikpauze met dat vaccin.