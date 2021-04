Universiteiten willen naar ‘Normaal Academisch Peil’

Er is te weinig tijd en geld beschikbaar om goed onderzoek te doen en degelijk onderwijs te geven, aldus de actievoerders in een gezamenlijke verklaring. ‘Veel universitaire docenten doen noodgedwongen hun onderzoek in de avonduren en het weekend. Door de structurele onderfinanciering moeten universiteiten daarnaast te vaak docenten inzetten die alleen lesgeven en geen ruimte hebben voor onderzoek. Juist die verwevenheid van onderzoek en onderwijs is essentieel voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs.’

‘We dreigen talent te verliezen, omdat zij teleurgesteld stoppen met wetenschap”, vult Pieter Duisenberg, voorzitter van de vereniging van universiteiten VSNU aan.

Er zijn acties bij de Hofvijver in Den Haag, waar nieuwe Kamerleden om 12.30 uur een ‘welkomstpakket’ krijgen, maar ook in verschillende studentensteden. Daarmee wordt ludiek getoond dat de wetenschap het water aan de lippen staat. Zo zetten ze in Nijmegen een beeld van Erasmus onder water. Demonstranten tooien zich met speciale actiebaretten.