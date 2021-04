Totale waarde cryptomarkt meer dan 2 biljoen dollar

De totale waarde van alle cryptomunten tezamen is voor het eerst meer dan 2 biljoen dollar. Dat is 2000 miljard dollar. Daarmee is de cryptomarkt in twee maanden in waarde verdubbeld. Bitcoin is niet alleen de bekendste digitale munt, maar ook de meest waardevolle. Eén bitcoin is bijna 59.000 dollar waard en daarmee is die munt alleen al 1 biljoen dollar waard.