‘Air France-KLM geeft nieuwe aandelen uit’

De aankondiging is het gevolg van een overeenkomst die de Franse staat heeft gesloten met Brussel over de herfinanciering van Air France-KLM. De Franse minister van Financiën kondigde zondag aan dat daarover een akkoord was bereikt zonder details te geven. Nederland is nog altijd met de Europese Commissie in gesprek over verdere staatssteun voor Air France-KLM.

De luchtvaartsector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Eerder sprongen Frankrijk en Nederland, die elk ongeveer 14 procent van de aandelen in het bedrijf in handen hebben, al bij voor 10,4 miljard euro. Daarvan was een deel, 4 miljard euro, een directe lening en stonden Frankrijk en Nederland voor de rest van het bedrag garant voor leningen bij banken.