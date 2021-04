Turkse admiraals opgepakt na kritiek op plan regering-Erdogan

Tien gepensioneerde admiraals zijn in Turkije opgepakt nadat ze samen met bijna honderd andere oud-marineofficieren hadden geklaagd over een bouwproject van de regering van president Erdogan. Een regeringswoordvoerder zei dat de open brief van de oud-officieren een militaire dreiging inhoudt tegen de gekozen burgerregering en doet denken aan tijden dat er militaire staatsgrepen in het land werden gepleegd. Het is volgens de aanklagers ‘een samenzwering tegen de constitutionele orde”.

De politie heeft nog eens vier oud-officieren gesommeerd zich komende week op een bureau te melden, maar ze zijn vanwege hun leeftijd niet gearresteerd. In een verklaring keren 104 voormalige hoge officieren van de Turkse marine zich tegen het regeringsplan. Dat betekent volgens hen een feitelijke terugtrekking uit het Verdrag van Montreux (1936), een internationale regeling van de scheepvaart in de Bosporus en de Dardanellen. De oud-marinemensen stellen dat het verdrag van cruciaal belang is voor Turkije en het land in staat stelde in de Tweede Wereldoorlog neutraal te blijven. Ze vinden dat de regering geen uitspraken mag doen of plannen mag maken die het verdrag ter discussie stellen.

Erdogan vindt dat de ex-militairen te ver gaan met hun vrijheid van meningsuiting. Volgens hem hinten ze met hun verklaring op een staatsgreep. Dat is in een land met vele militaire coups onaanvaardbaar, zegt hij. De president blijft het verdrag steunen.

Met het Verdrag van Montreux kreeg Turkije weer het toezicht op de scheepvaart in de strategische waterwegen in handen, nadat dit eerder door een internationale commissie van de voorloper van de Verenigde Naties, de Volkenbond, was gedaan. Het verdrag garandeert onder meer de vrije doortocht voor de civiele scheepvaart in vredestijd en beperkt de doortocht van marineschepen van landen die niet aan de Zwarte Zee liggen. De Turkse regering is bezig een kanaal aan te leggen, circa 30 kilometer ten westen van de Bosporus. Dat kanaal zou als het eenmaal gereed als een alternatieve Bosporus kunnen dienen dat niet onder het verdrag valt.