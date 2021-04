Hooggerechtshof: Google mocht code Oracle gebruiken voor Android

De zaak tussen Google en Oracle sleept zich al jaren voort en was uiteindelijk vorig jaar bij het Hooggerechtshof beland. Volgens de rechters, er was een 6-2 beslissing, maakte Google gebruik van zogeheten ‘fair use’. Rechter Stephen Breyer, die namens de meerderheid het vonnis schreef, stelt dat Google ‘alleen die code gebruikte die nodig was, zodat gebruikers hun gezamenlijke talent aan het werk konden zetten in een nieuw programma”.

Zowel Oracle als Google beweerde eerder dat het standpunt van de ander innovatie zou beperken. Google zei dat te strenge copyrightregels de ontwikkeling van nieuwe software die voortbouwt op oudere producten zou ontmoedigen. Oracle op zijn beurt meende juist dat bedrijven geen grote bedragen zouden steken in de ontwikkeling van nieuwe producten als die niet beschermd zouden worden door een sterke copyrightwetgeving.

Oracle was dan ook niet blij met de uitspraak van het Hooggerechtshof. ‘Ze hebben Java gestolen en daar een decennium over geprocedeerd zoals alleen een monopolist dat kan. Om dit soort gedrag worden de praktijken van Google in veel landen ter wereld en ook in de Verenigde Staten onderzocht.’ Oracle vindt dat de uitspraak betekent dat ‘het Google-platform en de marktmacht van het bedrijf groter zijn geworden. De barrières om de markt te betreden zijn hoger geworden en de mogelijkheid om de strijd aan te gaan kleiner.’