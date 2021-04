Kremlin: Russische troepen bij grens Oekraïne zijn geen dreiging

De Russische troepenbewegingen nabij de grens met Oekraïne vormen geen bedreiging voor dat land of wie dan ook, beklemtoonde het Kremlin maandag. De Russische strijdkrachten verplaatsen wel vaker troepen in Rusland en ze zijn er om de veiligheid van het land te waarborgen, aldus de autoriteiten in Moskou.

De NAVO is net als Oekraïne bezorgd over het groeiend aantal troepen in de streek die aan de Oost-Oekraïense regio Donbass grenst. Daar heerst sinds de machtswisseling in de Oekraïense hoofdstad Kiev in 2014 een burgeroorlog, die is getemperd met een broos staakt-het-vuren. Het Kremlin steunt er de pro-Russische separatisten. De afgelopen dagen zijn er berichten over het oplaaien van de strijd in de regio, die bijna 600 kilometer ten zuidoosten van Kiev ligt.

Oekraïne beschuldigt Moskou ondertussen van een troepenopbouw aan de grens. Een hoge Oekraïense regeringsfunctionaris, die anoniem wil blijven, zei dat het Russische leger bezig was de ‘militaire coördinatie’ met de separatisten te verbeteren. ‘Hun gevechtseenheden zijn midden april klaar voor een offensief.’