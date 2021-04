ING handhaaft groeiraming ondanks ‘politieke drama’ in Den Haag

Door het ‘politieke drama’ in Den Haag van de afgelopen dagen is het onwaarschijnlijk dat de Nederlandse economie dit jaar nog kan profiteren van het ‘nationaal herstelplan’ dat demissionair premier Mark Rutte voor ogen heeft. Dat stellen economen van ING in een nieuwe analyse. Ondanks alle perikelen handhaven de deskundigen van de bank wel hun eerdere voorspellingen voor de Nederlandse economie.

Het kan volgens ING maanden duren voor er weer een nieuwe regering is, nu veel partijen hebben aangegeven niet met Rutte in een nieuw kabinet te willen. Mogelijk zijn er zelfs nieuwe verkiezingen nodig, geeft de bank aan. En het huidige politieke wantrouwen maakt het volgens de economen in de tussentijd extra moeilijk voor het demissionaire kabinet om over belangrijke zaken te beslissen, met uitzondering van de aanpak van de coronapandemie en uitbreiding van bestaande steunmaatregelen voor de economie.

Dat er toch geen reden is om nu al voorspellingen voor de economische groei bij te stellen, komt omdat het plan van Rutte nog niet in de ramingen was meegenomen. Om een heel concreet plan ging het ook nog niet. De premier had aangegeven snel met de formerende partijen tot zo’n plan te willen komen om de economie een extra steun in de rug te geven. Dat laatste lijkt door alle ophef lastig.

ING gaat er voorlopig vanuit dat de Nederlandse economie dit jaar met 2,4 procent zal groeien. Door de aanhoudende lockdown is er in het eerste kwartaal naar verwachting nog wel sprake van krimp. Maar als de coronamaatregelen in de loop van het jaar afgebouwd kunnen worden, zou het herstel aan kracht moeten winnen. Toch duurt het volgens ING waarschijnlijk nog even voor Nederland de grote coronaklap van vorig jaar te boven is. Voor 2022 en 2023 gaat de bank uit van verder herstel, met plussen van 3,3 en 1,6 procent.