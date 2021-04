Winters weer met storm en sneeuw op Tweede Paasdag

In het Waddengebied en de rest van de noordelijke provincies is het maandagochtend licht gaan sneeuwen, meldt Weer.nl. Daarmee heeft Nederland voor het eerst sinds jaren een witte Pasen. De laatste keer was in 2013. In de loop van de dag volgt ook de rest van het land.

Naast de winterse buien waait het ook stevig. Het is die wind die koude lucht vanuit de poolstreek aanvoert. In het Waddengebied is de wind af en toe stormachtig, windkracht 8, en in het hele land kunnen forse windstoten voorkomen.

Was het in de ochtend op sommige plekken nog rond 8 of 9 graden; in het hele land is het kwik flink gedaald tot rond een graad of 4. Tijdens buien koelt het nog sterker af, tot dichtbij of zelfs iets onder het vriespunt. Op Terschelling daalde de temperatuur tijdens zo’n winterse bui tot -0,1 graad.

Weer.nl waarschuwt dat het tijdens de winterse buien lokaal glad kan worden. Ook moet er rekening worden gehouden met onweer.