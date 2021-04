Hoger beroep corruptiezaak voormalig premier Maleisië begint

Het Maleisische Hof van Beroep buigt zich maandag over het hoger beroep dat voormalig premier Najib Razak heeft ingesteld tegen zijn veroordeling wegens corruptie. Razak kreeg vorig jaar juli 12 jaar gevangenisstraf en een boete van ruim 42 miljoen euro voor zijn rol in een schandaal van meerdere miljarden dollars bij staatsfonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

De oud-minister-president zei eerder onschuldig te zijn. Zijn advocaten zullen betogen dat de vorige rechter ten onrechte bewijs heeft verworpen waaruit zou blijken dat Najib door de Maleisische financier Jho Low en andere 1MDB-functionarissen was misleid. Ze hadden hem doen geloven dat geld dat op zijn rekening werd gestort een schenking was van de Saoedische koninklijke familie, zo staat in documenten die vorige maand bij de rechtbank zijn ingediend. Low, wiens verblijfplaats onbekend is, heeft die veronderstelde misleiding ontkend.

De corruptiezaak draait om de plundering van staatsinvesteringsfonds 1MDB. Miljarden dollars werden uit het investeringsfonds gestolen en besteed aan van alles, van onroerend goed tot dure kunst, terwijl investeringsbank Goldman Sachs ook verwikkeld raakte in het schandaal. De bank trof in oktober vorig jaar een schikking van 2,9 miljard dollar met Amerikaanse openbaar aanklagers, omdat Goldman Sachs via omkoping lucratieve opdrachten van 1MDB had binnengehaald. In totaal was de bank toen meer dan 5 miljard dollar kwijt aan de afhandeling van civiele en strafrechtelijke onderzoeken.

De Maleisische rechtbank heeft tussen 5 en 22 april twaalf dagen uitgetrokken om het hoger beroep van Razak te behandelen.