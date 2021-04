Nandi van Beurden wint Op zoek naar Maria

Nandi van Beurden is door het Nederlandse publiek tot winnares van het AVROTROS-programma Op zoek naar Maria verkozen. Dat betekent dat zij de hoofdrol op zich mag nemen in de nieuwe uitvoering van de musical The Sound of Music.

In de finale op NPO 1 kreeg Van Beurden zondag net iets meer stemmen dan Natascha Molly. Vlak voor de allesbeslissende sing-off was Tessa Sunniva als laatste kandidaat afgevallen. Zij vertolkte het vorige musicalseizoen nog de hoofdrol in Anastasia.

In eerdere uitvoeringen van de musical over de muzikale non Maria, die gouvernante wordt van de elitaire familie Von Trapp, speelden onder anderen Maaike Widdershoven en Anouk Maas de hoofdrol.