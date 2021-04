Noodtoestand in Tsjechië wegens corona niet verlengd

Tsjechië gaat de noodtoestand die momenteel van kracht is wegens de coronacrisis niet opnieuw verlengen. Premier Andrej Babis bevestigde zondag in een interview met de nieuwssite tn.cz dat de uitzonderingstoestand eindigt op 11 april.

Dan worden ook de reisbeperkingen tussen de verschillende regio’s en het nachtelijk uitgaansverbod opgeheven, voegde Babis eraan toe na vragen van persbureau CTK. Momenteel mogen Tsjechen het district waar ze wonen alleen in uitzonderlijke gevallen verlaten.

De noodtoestand geeft de regering meer volmachten en de mogelijkheid grondrechten tijdelijk op te schorten. De regering wilde eigenlijk een verlenging tot 27 april, maar het parlement vond 11 april genoeg.

De gezondheidsautoriteiten registreerden in maart bijna 5800 sterfgevallen door Covid-19, meer dan in welke maand ook. Tsjechië, met 10,7 miljoen inwoners, is een van de zwaarst door de corona-epidemie getroffen landen van de Europese Unie. De tendens is nu echter dalende. Vorige week kwamen er dagelijks zo’n 5500 nieuwe besmettingen bij, in februari en maart waren die aantallen twee tot drie keer zo hoog.