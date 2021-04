Advocaat: Jos B. heeft gezwegen bij nieuw verhoor

Volgens Roethof is er uit het verhoor geen nieuws naar voren gekomen: ‘Mijn cliënt heeft niet veel gezegd. Hij heeft eigenlijk gezwegen”. Hij weet niet waarom zijn cliënt opnieuw is verhoord. ‘Je moet dat eigenlijk aan het OM vragen. Ik kan niet uitleggen waarom mensen sommige dingen doen die ik niet kan begrijpen. Richting het Hof proberen ze een onbetrouwbaar zwijgend persoon neer te zetten. We kijken naar feiten. En harde feiten in deze zaak hebben we gewoon niet”, aldus de advocaat.

B. is vorig jaar november door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. B. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken had met de dood van Nicky.

Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Zowel B. als het OM ging in hoger beroep. Het gerechtshof in Den Bosch behandelt dinsdag de zaak van Jos B.