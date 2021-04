Duitse minister Spahn belooft gevaccineerden meer vrijheid

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn stelt zijn landgenoten die zich hebben laten vaccineren tegen Covid-19 meer vrijheden in het vooruitzicht. In een interview van de zondageditie van Bild zegt Spahn dat Duitsers die volledig zijn ingeënt stapsgewijs meer mogelijkheden moeten kunnen krijgen om bijvoorbeeld te winkelen en naar de kapper te gaan.

Mensen die beide prikken hebben gehad met een van de beschikbare vaccins - met het binnenkort leverbare middel van de Nederlandse farmaceut Janssen is één dosis voldoende - hoeven ook niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met geïnfecteerde personen. Dat is het standpunt van Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, gebaseerd op tests.

Spahn zegt in de populaire krant dat meer vrijheid voor gevaccineerden belangrijk is voor de detailhandel en de geleidelijke hervatting van het publieke leven. Hij benadrukte echter dat het bedwingen van de derde infectiegolf, die strengere maatregelen nodig maakte, de hoogste prioriteit heeft.

Spahns grote zorg is momenteel de toename van het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis belandt. Van hen liggen er nu 4051 op de intensive care. Tijdens de piek van de tweede golf begin dit jaar waren dat er ruim 5500. Een strikte lockdown en in hoog tempo vaccineren kunnen volgens experts de druk op de gezondheidszorg verminderen en voorkomen dat het record uit januari verbroken wordt.