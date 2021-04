‘Franse economie herstelt minder snel door nieuwe lockdown’

Volgens de minister zal het bruto binnenlands product van Frankrijk dit jaar blijven steken op 5 procent in plaats van 6 procent. Economen rekenden eerder op bijna 6 procent.

‘Het sluiten van de scholen en 150.000 winkels is essentieel om te verspreiding van het virus tegen te gaan, maar deze maatregelen zullen hun weerslag hebben op de Franse economie”, aldus Le Maire tegen de krant. Volgens de bewindsman betekent de lagere groeiprognose ook dat de schuld van de overheid verder zal toenemen dan eerder werd gedacht.

Lockdown

De minister roept daarom Europa op om niet te treuzelen met het in werking stellen van een gezamenlijk Europees herstelfonds om landen te helpen met het herstel van de coronacrisis. Frankrijk zou in juli 5 miljard euro krijgen uit het in totaal 750 miljard euro tellende fonds, maar volgens Le Maire ziet het er niet naar uit dat die deadline gehaald wordt.

Sinds zaterdag gelden striktere regels voor de Fransen om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In veel delen van het land verandert er weinig, omdat daar de niet-essentiële winkels toch al dicht zijn en een avondklok al maanden geldt tussen 19.00 en 06.00 uur. Nu gelden de regels voor heel Frankrijk. In Parijs is de verkoop van alcohol op straat, vanuit bars of restaurants, uitdrukkelijk verboden. Ook hebben mensen een geldige reden nodig om zich meer dan 10 kilometer van hun huis te begeven.