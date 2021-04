Korte beursweek door Pasen, IMF presenteert vooruitzichten

Vanwege Pasen hebben beleggers een verkorte beursweek voor de boeg. Op de meeste beurzen, waaronder Amsterdam, wordt maandag niet gehandeld. Ook is het relatief rustig. Pas na komende week staan weer nieuwe kwartaalcijfers op de rol. Optiekbedrijven EssilorLuxotica en GrandVision staan in de belangstelling vanwege de uitspraak in een slepende rechtszaak tussen de twee. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) presenteert verder zijn economische vooruitzichten.

Het IMF komt dinsdag met nieuwe ramingen voor de wereldeconomie. Het beeld ziet er wat gunstiger uit dan het fonds eerder voorspelde, liet topvrouw Kristalina Georgieva vorige week al doorschemeren. De economische vooruitzichten in de wereld zouden zijn verbeterd door het Amerikaanse coronasteunpakket van president Joe Biden en voortgang met vaccinatiecampagnes in diverse landen.

Op dinsdag is ook de uitspraak in de slepende rechtszaak tussen brillenmakers EssilorLuxotica en GrandVision. EssilorLuxotica deed in 2019 een miljardenbod op optiekconcern GrandVision, dat nog in handen is van investeerder HAL. Volgens Essilor wijzigde GrandVision tijdens de coronacrisis van koers, zonder dat met de beoogde nieuwe eigenaar te overleggen. Daarmee zouden afspraken zijn geschonden.

VS

Beleggers houden daarnaast het infrastructuurplan ‘Build Back Better’ van ruim 2 biljoen dollar van de Amerikaanse president Joe Biden in de gaten. De president hoopt met het gigantische infrastructurele plan, bestemd voor het verbeteren van wegen, internetverbindingen en het vergroenen van de Amerikaanse economie, zeker 19 miljoen banen te creëren. Het plan moet nog wel worden goedgekeurd door het Congres.

Daarnaast komen diverse Europese landen met cijfers over de bedrijvigheid in de dienstensector en de industriële productie. Ook komt Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, met data over de fabrieksorders.

CBS

Afgelopen week bleek al dat de industrie het over het algemeen goed doet. Zo werd bekend dat de Amerikaanse industrie vorige maand het sterkst groeide in meer dan 37 jaar. Ook in Oost-Azië, het productiehart van de wereld, draait de industrie weer op volle toeren. In Europese landen trekt de bedrijvigheid ook weer aan. Volgens economen is dit een signaal dat de economie weer opkrabbelt na de dreun die het door de coronacrisis kreeg.

Donderdag presenteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over de inflatie. In Nederland kwam de inflatie in 2020 uit op gemiddeld 1,3 procent, tegenover 2,6 procent het jaar ervoor. De afgelopen tijd steeg de inflatie in de eurozone hard door stijgende energieprijzen en duurdere benzine.