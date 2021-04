Er liggen nu 730 coronapatiënten op intensive cares

Het aantal coronapatiënten dat op dit moment wordt behandeld op de intensive cares is 730. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Zaterdag waren dat er iets meer, 734.

Het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook gedaald, met 31 mensen. Momenteel behandelen ziekenhuizen 2317 personen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Zaterdag was dat 2348.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1587 coronapatiënten. Ook minder dan zaterdag, toen waren dat er 1614. Om de druk gelijkmatig te verdelen, worden nog steeds coronapatiënten verdeeld over het land. In het afgelopen etmaal zijn 21 mensen overgebracht naar een andere regio, onder wie zes patiënten op de ic.

De instroom van Covid-19-patiënten en de bezetting in de ziekenhuizen zijn in de afgelopen week verder gestegen. Deze stijging verloopt conform de eerdere voorspelling van het LCPS.